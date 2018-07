Quelque 600 participants de 52 pays étaient réunis pour la quatrième édition du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie à Bangkok (Thaïlande), du 30 mai au 1er juin 2018. Le Forum, organisé par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Gouvernement thaïlandais en collaboration avec le Basque Culinary Center, a abordé une large gamme de sujets dont le rôle de la technologie au service du développement durable ou encore l’établissement de connexions avec la gastronomie dans toute la chaîne de valeur touristique.

La conclusion de partenariats avec des fournisseurs de technologie fait partie des principales priorités de l’OMT. Dans ce contexte, l’un des grands axes de l’édition de cette année a été la création et l’échange de savoir et d’enseignements en matière de politiques à mener, avec la participation de jeunes pousses technologiques (start-ups) du pays hôte (Bangkok Food Tours, HiveSters, LocalAlike et Trawell).

Les start-ups ont animé des ateliers ouverts à tous les participants destinés à présenter l’offre de tourisme de gastronomie en Thaïlande, les moyens offerts par la technologie pour entrer en contact plus efficacement avec les touristes et leurs initiatives.

«La gastronomie est une motivation importante pour les touristes au moment de choisir une destination. Toutefois, le potentiel du tourisme de gastronomie reste encore à exploiter en tant qu’élément du patrimoine culturel immatériel», a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

«Le tourisme de gastronomie doit s’emparer de la technologie pour parler des gens et des lieux et, partant, préserver et promouvoir l’authenticité locale», a-t-il ajouté.

Le ministre du Tourisme et des sports du Royaume de Thaïlande, Weerasak Kowsurat, a souligné que «le tourisme de gastronomie renforce les populations locales et valorise leur culture» et ajouté, concernant l’impact économique global, que «l’agriculture et le tourisme sont d’importants pourvoyeurs d’emplois dans tout le pays et la cuisine thaïlandaise joue un rôle dans l’augmentation des dépenses touristiques».

Le Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie vise à promouvoir les idées novatrices propres à contribuer au développement du tourisme de gastronomie partout dans le monde. Les idées présentées lors des éditions précédentes du Forum ont toujours été centrées sur le développement durable et la mise au point de nouveaux produits de tourisme de gastronomie.

En cette occasion, l’OMT a lancé le Report on Gastronomy Tourism: The Case of Japan (Rapport sur le tourisme de gastronomie : le cas japonais).

L’édition 2019 du Forum mondial de l’OMT sur le tourisme de gastronomie se tiendra à Saint-Sébastien (Espagne) et l’édition 2020 en Flandre (Belgique).