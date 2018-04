“L’auberge de jeunesse, notre maison”, c’est le slogan du Forum international du tourisme des jeunes qui sera organisé, jeudi 26 avril, à Sfax par l’Association tunisienne des auberges et tourisme des jeunes (ATATJ), avec la participation de la Fédération internationale des auberges de jeunesse (FIAJ), représentée par son directeur exécutif, ainsi que plusieurs experts locaux et internationaux dans le domaine des activités lucratives et touristiques des jeunes.

Le président de l’ATATJ, Moncef Ben Mansour, a indiqué, lors d’une conférence de presse, samedi 22 courant, que ce forum permettra d’aborder plusieurs thèmes et problématiques portant sur la promotion de la qualité et des programmes visant à développer les prestations fournies par les auberges ainsi que le réseautage et la réservation en ligne dans 5.000 auberges de jeunesse à travers le monde y compris la Tunisie.

Cette rencontre sera, également, l’occasion d’examiner le plan stratégique du tourisme des jeunes en Tunisie (2018-2023) et les perspectives de développer cette activité, conformément à l’approche adoptée par l’Union internationale des auberges de jeunesse et de valoriser le rôle de ces espaces dans le rapprochement des civilisations et des cultures.

Créée en 1962, l’ATATJ se veut “un acteur actif dans l’attraction des jeunes et sur la formation de leurs personnalités”, a rappelé Ben Mansour, ajoutant que l’association œuvrera à faire du gouvernorat de Sfax l’un des plus importants sites tunisiens de tourisme de jeunesse.

D’après le responsable, le ministère se penche actuellement sur l’élaboration d’une carte nationale des maisons de jeunes et des unités mobiles d’animation ainsi que des structures d’accueil, de tourisme des jeunes et des clubs de jeunes ruraux permanents et mobiles dans l’objectif de favoriser une restructuration globale de cette activité.

De son côté, le coordinateur du Forum, Mohamed Megdich, a annoncé la mise en place d’un centre régional de réservation à distance au sein de l’Instance régionale de l’ATATJ de Sfax, indiquant que ce centre permettra aux jeunes de réserver dans n’importe quelle auberge de jeunesse, dans l’un des 65 pays membres de la FIAJ.

Megdich a précisé que le document de réservation est reconnu par plusieurs ambassades et consulats officiels.

Le président de l’Instance régionale des auberges et tourisme de jeunesse, Ezzeddine Zouch, a qualifié ce forum de “distingué”, dans la mesure où il présente le gouvernorat de Sfax comme un site important dans la promotion du tourisme de jeunesse, à l’échelle nationale et internationale.

A noter que l’ATATJ est une association à but non lucratif. Elle a adhéré à la FIAJ depuis sa création.