La Bourse de Tunis clôture mercredi, sur une baisse de 0,18%, du Tunindex à 7 168,90 points, soit un volume d’échange de 4,025 MD, selon MCP.

Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 0,986 MD à 50,02 D, soit une baisse de 2,49%.

A la hausse, le titre SOTETEL s’est monnayé à 2,74 D soit une montée de 4,18%, suivi par POULINA GROUP HOLDING qui a réalisé une augmentation 3,86%, à 10,49 D. Le titre SOCIETE CIMENT DE BIZERTE quant à lui s’est monnayé à 2,06 D, soit une hausse de 3 %.

Dans le vert, MPBS et ARAB TUNISIAN LEASE ont réalisé respectivement, une progression de 2,57% et 2,09%, à 3,19 D et 3,41 D.

A la baisse, le titre CEREALIS a chuté de 4,42 % à 4,75 D, suivi par BTE qui s’est monnayé à 15,79 D soit une baisse de 4,36%. Le titre ICF quant à lui a chuté de 2,94% à 33 D.

Dans le rouge, les titres HEXABYTE et BEST LEASE ont subi une régression respective de 2,91% et 2,85% à 5 D et 2,04 D.