“Les moyens de hisser la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis à des paliers supérieurs”, ont été au centre d’un entretien, mardi, à Tunis, entre le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, et l’ambassadeur des USA en Tunisie, Daniel Rubinstein.

L’entretien a porté également “sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères publié mardi, Jhinaoui a réaffirmé la détermination de la Tunisie à développer les relations de coopération avec les USA, “à la hauteur de la solidité des relations d’amitié unissant les deux pays”.

“Cela est d’autant plus important au vu des défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels fait face la Tunisie, qui a besoin du soutien de ses partenaires et amis”, a-t-il souligné.

De son côté, l’ambassadeur américain a affirmé la détermination de son pays à “continuer de soutenir les efforts de la Tunisie pour faire réussir le processus de transition démocratique et réaliser le développement économique”.