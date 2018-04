Les travaux de l’autoroute Gabes-Médenine ont avancé de 45% et ceux de l’autoroute reliant Médenine à Ras Jdir ont progressé de 73%, d’après des données publiées par le ministère de l’Aménagement du territoire.

L’autoroute Gabes-Médenine s’étend sur 84 km et se compose de quatre tronçons. Celle de Médenine-Ras Jdir comporte, quant à elle, cinq tronçons sur une distance de 92 km.

Une séance de travail consacrée au suivi de l’avancement de ces travaux a été tenue, lundi 2 courant, entre le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, et des responsables de la société Tunisie Autoroutes et des entreprises chargées de l’exécution du projet.