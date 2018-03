Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche délivrera de nouveaux permis de pêche du thon rouge au titre des années 2018, 2019 et 2020, conformément aux dispositions des textes juridiques en vigueur régissant la filière des thonidés, et en particulier les décisions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), à laquelle la Tunisie a adhéré en 1997.

Le ministère de l’Agriculture fixe, dans un communiqué publié lundi 26 mars à Tunis, les conditions techniques et réglementaires pour l’obtention d’un quota annuel individuel de pêche du thon rouge, précisant que l’octroi des permis pour les années à venir sera fixé avant le 15 février de chaque année et après la réunion annuelle de (ICCAT), qui déterminera l’engagement de la Tunisie à respecter les principes de la conservation de la richesse halieutique.

Huit permis seront accordés au titre de l’année 2018, lesquels seront répartis entre les gouvernorats de Médenine (3), Gabès (2) et Monastir (3). Le quota annuel de chaque nouveau navire est fixé à 35 tonnes, au titre de l’année 2018.

Le mécanisme du tirage au sort sera adopté pour fixer la liste des barques bénéficiaires et l’opération de tirage sera présidée par une commission composées de plusieurs membres désignés par un arrêté. Le tirage au sort concernera les embarcations concernées par la saison 2018, selon le communiqué.

Le ministère a appelé les utilisateurs de barques de pêche désirant adhérer au système de la pêche du thon rouge à déposer des demandes à ce propos au bureau d’ordre central du commissariat régional au développement de l’agricole, dont ils relèvent, avant le 3 avril 2018.