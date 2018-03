La Bourse de Tunis a clôturé, lundi, sur une hausse de 0.70% réalisée par le Tunindex à 6 980.70 points, soit un volume d’échanges de 2.011 MTND.

A la hausse, le titre TUNISIE LEASING a animé le marché par un volume transactionnel de 0.366 MTND et s’est monnayé à 14.70 TND, enregistrant une montée de 5.07 %, suivi par SOTRAPIL qui a réalisé une augmentation de 4.26% à 13.95 TND. Le titre AMS, quant à lui, s’est monnayé à 1.13 TND, réalisant un relèvement de 3.66%.

Dans le vert, LAND’OR et ASSURANCES STAR ont progressé respectivement de 2.96% et 2.90% à 8.67 TND et 82.20 TND.

A la baisse, le titre EURO-CYCLES a chuté 2.49% à 32.45 TND suivi par SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS qui s’est monnayé à 2.78 TND, soit un déclin de 2.45%. Le titre SOTETEL, quant à lui, a chuté de 2.45% à 2.78 TND.

Dans le rouge, les titres TUNISAIR et SIAME ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.32% et 1.60% à 0.42 TND 2.45 TND