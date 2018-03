La première pierre marquant le démarrage des travaux de construction de la station de dessalement d’eau de mer à Sidi Abdelhamid (Sousse), qui devrait entrer en exploitation au mois de juin 2019, a été posée mercredi 14 mars 2018, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Cette station, moyennant un investissement de 127 millions de dinars (MDT), sera en mesure de dessaler près de 50.000 mètres cubes d’eau de mer par jour, dans une première étape. Sa capacité de dessalement peut être portée à 100.000 mètres cubes par jour, dans une seconde étape.

Le projet de la station de dessalement d’eau de mer s’inscrit dans le cadre d’un programme visant le développement des ressources en eau, au cours de la période 2017/2019, et le renforcement de la distribution de l’eau potable dans les régions du Cap Bon, du Sahel, Sfax et Kairouan, a affirmé le PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Mosbeh Helali.

Cette station permettra de répondre à la demande supplémentaire en eau dans ces zones et à éviter la pénurie enregistrée, au cours des dernières années, notamment en été.