Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 5 au 9 mars courant, telles que rapportées par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs :

SFBT: L’AGO statuera sur la proposition d’un dividende de 0,650 D par action

Le Conseil d’Administration de la SFBT a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire mercredi 11 avril 2018. L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 0,650 D par action.

Le Conseil d’Administration de la SFBT, réuni le 6 mars 2018, a décidé aussi, de proposer lors de cette prochaine assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital de 33 MDT, par incorporation du compte de réserves spéciales d’investissement (investissements au sein de l’entreprise) pour un montant de 32,6 MDT et le prélèvement d’un montant de 0,4 MDT, du compte spécial d’investissement devenu disponible.

Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 33 millions d’actions de 1 dinar chacune, à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour (4) anciennes. Le conseil proposera à cette assemblée que le droit de jouissance des actions nouvelles gratuites soit fixé au 1er janvier 2017.

SPDIT-SICAF: L’AGO statuera sur la proposition d’un dividende de 0,550 D par action

Le Conseil d’Administration de la SPDIT-SICAF a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire mercredi le 4 avril 2018. L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 0,550 D par action.

Hannibal Lease: Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant

Hannibal Lease a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital, devant siéger dans son Conseil d’Administration.

La désignation aura lieu par voie d’élection lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017.

Notons que la date limite pour l’acceptation des candidatures pour les deux postes a été fixée pour le 16 mars 2018 à 16H00.