Le président de la république, Béji CaÎd Essebsi, a reçu vendredi le chef du gouvernement, Youssef Chahed. La rencontre a porté sur la situation économique et sociale générale dans le pays.

L’entretien a également été consacré à l’examen des décisions et mesures gouvernementales qui seront annonçées pour sortir de la crise que traverse la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et garantir la pérénnité de sa production et de son employabilité, selon un communiqué de la présidence de la république.