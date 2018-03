La Bourse de Tunis clôture vendredi, sur une hausse de 0,46%, réalisée par le Tunindex à 6 662,57 points soit un volume d’échanges de 6, 696 MD, selon MCP.

Le titre SFBT a animé le marché par un volume transactionnel de 1,005 MD à 20,82 D soit un accroissement de 2,81%.

A la hausse, le titre TUNIVEST s’est monnayé à 6,36 D soit une augmentation de 6%, suivi par SPIDIT qui a réalisé une hausse de 3,45% à 8,69 D. Le titre UIB quant à lui s’est échangé à 26,03 D, soit une progression de 3,29%.

Dans le vert, ARTES et TELNET HOLDING ont réalisé respectivement une avancée de 3,06% et 3,04% à 7,06 D et 8,12 D.

A la baisse, le titre CELLCOM a chuté 3,10% à 1,56 D, suivi par ELECTROSTAR qui s’est monnayé à 2,51 D, soit un repli de 2,71%. Le titre ARAB TUNISIAN LEASE quant à lui a réalisé une régression de 2,51% à 3,10 D.

Dans le rouge, les titres ASSAD et STB BANK ont réalisé une baisse respective de 2,38% et 2,31% à 8,99 D et 3,80 D.

BES