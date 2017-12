Tunisie Leasing a annoncé la finalisation de l’opération de fusion par absorption de sa filiale TUNISIE FACTORING et ce après décision des Assemblées Générales Extraordinaires de Tunisie Factoring et de Tunisie Leasing réunies respectivement le 11 et le 12 décembre 2017. Cette opération permet l’amélioration de la solidité financière de TUNISIE LEASING pour un meilleur développement de ses activités de leasing et de factoring en Tunisie.

Le groupe TUNISIE LEASING vise à travers cette fusion à améliorer davantage son offre de services en proposant à sa clientèle le leasing et le factoring au sein d’une même entité, et à assoir son leadership dans ces métiers.

Ce rapprochement permettra également le développement de nouvelles synergies entre les équipes à la fois dans les fonctions métiers que dans les fonctions support. La nouvelle organisation permettra de mettre en commun les compétences des deux structures et favorisera davantage la création d’opportunités de mobilité interne.

TUNISIE LEASING franchit un pas important pour le renforcement de ses activités en Tunisie et pour se positionner en tant qu’acteur panafricain de référence, à travers sa présence en Tunisie, en Algérie et dans neuf pays d’Afrique Subsaharienne, et ce dans les métiers du leasing, du factoring et de la location longue durée.