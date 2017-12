9ème édition du Concours National du Meilleur Emballage, «Tunisia Star Pack 2018»

Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement, PACKTEC organise la 9ème édition du Concours National du Meilleur Emballage, «Tunisia Star Pack». Le but poursuivi de ce concours est la reconnaissance et la promotion concrète de toute création ou amélioration d’emballage. PACKTEC assurera la mise en place et le déroulement de ce concours.

Parmi les emballages primés un « Prix du Président du Jury » sera décerné pour chaque section à l’emballage ayant obtenu la meilleure note. Un prix spécial « Sustainable packaging » sera décerné au projet ayant pris en compte les différents aspects liés au développement durable.

La Date limite de réception des dossier le 9 Février 2018.

Pour télécharger le règlement du concours ainsi que le formulaire d’inscription veuillez visiter le site web : www.packtec.tn