Les prix de vente des produits industriels ont augmenté de 5% en août 2017

A fin août 2017, l’indice des prix de vente industriels a augmenté de 5% en glissement annuel (4,5% en juillet 2017), selon des données publiées sur le site de l’Institut national de la statistique (INS).

Cette accélération provient essentiellement, selon l’INS, de la hausse des prix des produits de l’industrie manufacturière de 4,6% et les prix des produits de l’industrie extractive de 6,7% du fait de l’augmentation des prix des produits de l’extraction énergétique de 9,3% malgré la baisse de prix des produits non énergétiques de 1,4%.

L’augmentation des prix des produits de l’industrie manufacturière est due essentiellement à la hausse des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire de 7% de l’industrie mécanique et électriques de 7,8% et de l’industrie du caoutchouc et des plastiques de 5,1%.

En variation mensuelle, l’indice des prix de vente industriels du mois d’août 2017 a augmenté de 0,1% après une augmentation de 0,4% enregistrée en juillet. Cette augmentation est due essentiellement à la hausse des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire de 0,5% de l’industrie mécanique et électrique 0,4% et de l’industrie du papier et du carton de 0,9%.

En revanche, une baisse de prix a été enregistrée au niveau des produits de l’industrie chimique de 1%, selon l’INS.