2ème édition du Festival International de la Musique Soufie du 02 au 05 novembre 2017 à Nefta

Les spectacles de la deuxième édition du Festival International de la Musique Soufie de Nefta qui se tiendra du 2 au 5 novembre 2017 à Nefta, auront lieu respectivement à Dar El Ouedi dans la vieille ville de Nefta, au théâtre de plein air et dans les places El Bayyadha et Essoug.

Intitulée “Nafass”, la deuxième édition de “Rouhaniyet” propose en tout 12 spectacles de musique soufie avec des artistes de nationalités différentes (Mali, France, Maroc, Pakistan, Libye, Syrie, Algérie et Tunisie) et quatre conférences académiques sur le soufisme en Tunisie et dans le monde avec toutes ses expressions culturelles et artistiques.

Dans les matinées de 10h à 12h30 du 2 au 4 novembre 2017, dans le patio de Dar El Ouedi à Nefta, une conférence débat se tiendra avec Théophile de Wellensbourg et Carole Furet sur le soufisme dans le monde. L’universitaire et ancienne ministre de la culture Latifa Lakhdhar interviendra sur les confréries soufies en Tunisie et Mokded Arfa donnera une intervention avec un commentaire d’un poème mystique Alkhamriyya d’Ibn Al Faridh.

Les après-midi de 16h00 à 19h00 dans les places et les placettes de la ville, le public aura rendez-vous avec les troupes confrériques de Nefta (le jour de l’ouverture), du Djérid et des régions tunisiennes (le 3 novembre), d’Algérie et de Libye (le 4 novembre). La clôture le 5novembre sera marquée par des spectacles d’une dizaine de troupes confrériques tunisiennes d’origine subsaharienne.

De 19h00 à 21H00 et pendant tout le festival, la mythique Dar El Ouedi au cœur de la médina de Nefta accueillera les “Dervich Project” avec un spectacle exclusif “Le Prophete de Khalil Jabran”, la troupe Pakistanaise “Al Qawwali”, Leila Hejeij dans un récital de musique mystique et la troupe Ibn Arabi pour le dimanche 5 novembre 2017.

En soirée, entre 21H00 et minuit, le théâtre de plein air de Nefta (1500 places) a été choisi pour les spectacles “Ziara” de Sami Lajmi, de Hamed Daoud Souleyman de Damas et Mahmoud Farès d’Alep, “Hadhratt Rjel Tounes” de Cheikh Taoufik Doghmen et enfin en clôture le Cheikh Ahmed Jelmen le dimanche 5 novembre 2017.