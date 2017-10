Les touristes polonais et belges reviennent à Djerba, deux ans après

Djerba a accueilli, jeudi 26 octobre, une délégation touristique polonaise; un autre groupe de touristes belges devrait arriver dans l’île vendredi 27 courant, ce marque la reprise de ces deux marchés après une interruption depuis 2015.

Composée de 170 membres, entre voyagistes, journalistes et célébrités, la délégation polonaise séjournera trois jours sur l’île, dans le cadre d’une action promotionnelle, en prévision du retour de ce marché, indique la commissaire régionale au tourisme, Amel Hachani.

On assure par ailleurs que Djerba devrait accueillir cette année deux vols hebdomadaires organisés par le voyagiste Sun and Fun et d’autres excursions en provenance de la Pologne.

Quant à la reprise du marché belge, elle débute avec l’arrivée des premiers voyages organisés par TUI Fly, à un rythme de trois vols par semaine, jusqu’au 24 mars 2018, après la levée des restrictions de voyage vers la Tunisie appliquées, depuis juin 2015.