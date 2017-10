Bourse de Tunis : Cellcom, chiffre d’affaires en baisse de 28,4%

Au cours du troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires de CELLCOM a reculé de 28.4% par rapport à la même période en 2016, pour s’établir à 7.3 MTND (les smartphones à eux seuls totalisent 68% du total CA).

La diminution des ventes des smartphones a touché le secteur de la téléphonie mobile toutes marques confondues. Toutefois, la société CELLCOM arrive à se positionner et a réussi à garder sa deuxième place sur le marché derrière le géant Samsung.

D’après une étude récente faite par Media Scan, la part de marché de la marque EVERTEK en termes de nombre d’unités vendues est de 29.5%.

Pour pallier à la baisse de la demande touchant tout le secteur, Cellcom a repensé sa stratégie en se positionnant sur le segment entrée et moyenne gamme touchant ainsi une cible plus large et aussi plus jeune et exigeante.

Si le chiffre d’affaires, s’en retrouve affecté, la marge, par contre s’est améliorée.

CELLCOM est parvenue à déployer les produits EVERTEK sur la majeure partie du territoire tunisien (30% grand Tunis, 32% Nord-Ouest, 29 % Est).

Le lancement de la nouvelle activité « Electroménager » prévu initialement pour Juillet 2017 a connu un retard lors de la livraison. L’écart de vente réalisé en raison de ce retard sera rattrapé lors du 4ème trimestre.