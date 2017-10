La Tunisie affirme sa volonté de renforcer sa position au sein de l’ONU

A l’occasion du 72e anniversaire des Nations unies (ONU), la Tunisie a affirmé sa volonté de renforcer sa position au sein de l’Organisation et de continuer à contribuer, en toute confiance, aux efforts onusiens visant à asseoir un système international équitable qui respecte la légalité internationale et garantit la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans le monde.

Dans une déclaration publiée mardi par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie se félicite du soutien accordé par l’ONU et ses différentes structures et institutions spécialisées au processus de transition démocratique, renouvelant le souhait que l’organisation onusienne continue à apporter son appui aux efforts déployés pour répondre aux aspirations du peuple tunisien au développement, à la prospérité et au progrès.

La Tunisie y exprime sa confiance dans la capacité de l’ONU à optimiser son rendement et à parachever la réforme de ses structures pour conférer à l’action de l’organisation davantage d’efficacité, de lui permettre d’avoir une représentativité plus équitable et de renforcer ses capacités dans le traitement des différentes questions internationales.

La Tunisie salue les efforts remarquables déployés par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour développer les méthodes de travail de l’Organisation, à travers, notamment, la consécration d’une démarche préventive pour le règlement des conflits et le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

La célébration de la Journée des Nations Unies est l’occasion de rappeler les valeurs et objectifs nobles de l’Organisation et son rôle dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde, la promotion du respect des droits de l’homme et la réalisation d’un développement juste et durable qui répond au droit des peuples à la stabilité et à une vie digne, lit-on de même source.

Il s’agit également d’une occasion pour réaffirmer l’attachement de la Tunisie aux principes et fondements du système des Nations Unies. ” La Tunisie n’a ménagé aucun effort, depuis son adhésion à l’Organisation, il y a plus de 60 ans, pour défendre ces principes et fondements dans divers domaines”.

Le département des Affaires étrangères réaffirme, dans sa déclaration, la participation de la Tunisie, depuis l’indépendance, aux opérations de maintien de paix dans le monde ainsi que sa contribution au rétablissement de la stabilité et à la consolidation de la paix dans de nombreux pays et aux efforts internationaux en faveur d’un développement pour tous. Le ministère rappelle, à juste titre, l’adoption par la Tunisie de l’Accord de Paris sur le changement climatique et de l’Agenda du développement 2030.