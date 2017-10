Tunisie : Accroissement de 9,6% de l’investissement déclaré dans l’industrie

Durant les neuf premiers mois 2017, l’investissement déclaré dans l’industrie a enregistré une hausse de 9,6%, selon le bulletin de conjoncture du mois de septembre 2017 de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Ainsi, le secteur des industries agroalimentaires a affiché un taux d’accroissement positif de 1,5% passant de 937.9 MD à 951.7 MD. Il en est de même pour le secteur des industries mécaniques et électriques, dont les investissements déclarés ont atteint 579.9 MD, au cours des 9 premiers mois 2017, contre 504.8 MD durant les neuf premiers mois 2016 (+14.9%), suite à la déclaration de l’extension d’une unité totalement exportatrice de fabrication des compteurs pour un montant de 38.7 MD avec un capital 100% étranger, à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de rond a béton et fils de machines pour un montant de 32.0 MD, à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de filtres pour véhicules pour un montant de 25.3 MD et à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de câbles pour un montant de 23.6 MD.

Selon l’Agence, cette hausse est, essentiellement, expliquée par la déclaration de l’extension d’une fromagerie pour un montant de 29.5 MD, à la déclaration de la création d’une unité de fabrication de pâtes alimentaires pour un montant de 26.0 MD, à la déclaration de l’extension d’une brasserie pour un montant de 19.0 MD, à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 19.0 MD et à la déclaration de la création d’une unité d’embouteillage d’eaux minérales pour un montant de 16.2 MD.

De même, le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont les investissements ont augmenté de 17.1% durant les neuf premiers mois 2017 avec 378.2 MD, contre 323 MD durant les neuf premiers mois 2016, principalement suite à la déclaration de l’extension d’une briqueterie pour un montant de 75 MD, à la déclaration de la création d’une unité de broyage de clinker pour un montant de 50.0 MD, à la déclaration de la création d’une briqueterie pour un montant de 30.1 MD et à la déclaration de la création d’une unité de fabrication d’ouvrages en béton cellulaire pour un montant de 11.9 MD.

Les investissements déclarés dans le secteur des industries diverses ont aussi connu une augmentation de 39.3% durant les neuf premiers mois 2017 avec 378.9 MD, contre 272.0 MD durant les neuf premiers mois 2016, essentiellement suite à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication d’articles d’emballage pour un montant de 12.2 MD, à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de carton couché pour un montant de 10.1 MD et à la déclaration de l’extension d’une unité d’injection de pièces en plastiques pour un montant de 9.5 MD.

Idem pour le secteur des industries du textile et de l’habillement dont les investissements ont augmenté de 2.8% avec 101.4 MD contre 98.6 MD, durant les neuf premiers mois 2016, notamment suite à la déclaration de l’extension d’une unité de confection pour un montant de 15.6 MD et à la déclaration de renouvellement du matériel d’une unité totalement exportatrice de fabrication de fil de lin pour un montant de 11.2 MD.

En revanche, le secteur des industries chimiques a affiché une baisse de 10.7% avec des investissements déclarés de 205.1 MD, durant les neuf premiers mois 2017, contre 229.6 MD suite à la déclaration durant les neuf premiers mois 2016 de l’extension d’une unité totalement exportatrice de fabrication des engrais composés pour un montant de 60.0 MD.

De même, les investissements déclarés du secteur des industries du cuir et de la chaussure ont diminué de 8.0%, passant de 8.7 MD à 8.0 MD durant les neuf premiers mois 2017.