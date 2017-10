Siliana : Les ambassadeurs de Grèce et de Bulgarie en visite au village d’enfants SOS

Les ambassadeurs de Grèce, Teresa Angelatou, et de Bulgarie, Slavena Gergova, ont effectué, vendredi, une visite au village d’enfants SOS, à Siliana, au cours de laquelle elles ont pris connaissance des conditions de vie des enfants pris en charge et des actions du centre et de ses difficultés financières.

Les deux diplomates ont exprimé la volonté d’œuvrer, à l’échelle des missions diplomatiques européennes, en vue de mobiliser des aides au profit du centre et d’identifier des opportunités de partenariat avec les associations locales actives dans les domaines de l’enfance, de la femme, ainsi que des personnes âgée et à besoins spécifiques.