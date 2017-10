Bourse de Tunis : Le Tunindex débute vendredi dans le rouge

La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi dans le rouge où le Tunindex affiche une perte de 0,07% avec 6 078,14 points dans un volume total de 0,498 million de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, SOPAT grimpe de 2,63% à 0,78 dinars(D) suivie par Carthage Cement et Tuninvest qui gagnent respectivement 2,38% et 2,13% à 2,15 D et 6,23 D.

A la baisse, Cerealis chute de 4,34% à 3,52 D tout comme Société Atelier du Meuble Intérieur et Unimed qui dévissent respectivement de 3,17% et 2,88% à 3,66 D et 7,75 D.