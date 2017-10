La société pharmaceutique «Unimed» dirigée par Ridha Charfeddine, vient d’annoncer que le projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans un groupe pharmaceutique en Afrique de l’Est, annoncé le 05 janvier 2017, n’a pas abouti.

Les travaux de due diligence engagés par le management dans le cadre de cette prise de participation ont été non concluants. Par conséquent, le management d’Unimed a décidé de décliner cette opportunité et de se focaliser davantage sur la région MENA en développant sa présence en Libye, au Soudan et au Moyen Orient.

Il faut rappeler qu’UNIMED avait participer à un appel d’offres en vue d’acquérir une participation majoritaire dans un groupe pharmaceutique détenant une unité de production et une plateforme de distribution qui couvre la région de l’Afrique de l’Est (Ouganda, Tanzanie, Kenya, Burundi et Rwanda).

