Accord de distribution en Tunisie entre DISWAY et DELL EMC

Lors d’une rencontre avec les médias, jeudi 12 octobre 2017, dans un hôtel à Gammarth, Disway, l’un des plus importants distributeurs de produits technologiques en Afrique, a annoncé avoir signé un accord de distribution avec Dell EMC sur le marché tunisien.

Cet accord, nous a-t-on expliqué, complète l’offre de Disway sur la Tunisie, qui y distribue déjà des solutions EMC de stockage, virtualisation, archivage et cloud.

A cette occasion, Hakim BELMAACHI, président du directoire de Disway n’a pas manqué de se féliciter pour son entreprise “… de la signature de cet accord avec Dell EMC qui jouit d’une forte notoriété au niveau mondial et qui a une place importante sur le marché tunisien“. Il ajoutera que “… grâce à ce partenariat, nous répondrons plus efficacement aux besoins de nos revendeurs tunisiens en diversifiant notre offre et en complétant notre portefeuille avec une large gamme de produits, allant des offres les plus simples aux solutions les plus globales et complexes consolidant ainsi parfaitement notre stratégie de One-Stop-Shop», selon un communiqué distribué aux journalistes.

Le partenariat de Dell EMC avec Disway sur toute l’Afrique est conforme à la stratégie commerciale de ce constructeur ciblant les marchés nouveaux et émergents du continent, précise le le document. De plus, cette association est à même de permettre à Dell EMC de renforcer sa position sur le marché tunisien et de diversifier la pénétration dans les secteurs IT et électronique grand public sur tout le pays.

«Cette association permettra à Dell EMC d’asseoir davantage son emprise en s’appuyant également sur le large réseau de partenaires servis par Disway, l’un des distributeurs les plus reconnus en Tunisie en raison de sa large couverture, de ses capacités financières et de son expérience dans le secteur IT», expliquera de son côté Anis ABDESSALEM, directeur général de Disway Tunisie.

Ils assurent également que la Tunisie fait partie des pays d’Afrique du Nord où le taux de croissance est le plus fort, «… d’où l’importance de ce partenariat avec Disway, afin d’étoffer l’offre tunisienne avec les nouveautés et les technologies les plus avancées. Le secteur IT s’attend à une croissance de près de 10% au cours des prochaines années, et ce grâce à la digitalisation et la modernisation des entreprises visant l’amélioration de leur productivité et compétitivité».

Ahmed Khalil, le directeur général Dell EMC NWA, souligne que «nos distributeurs jouent un rôle crucial dans notre nouveau programme de partenaires. Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés Disway dans un marché aussi florissant comme la Tunisie. Un pays connecté aussi bien aux partenaires locaux qu’à ceux de la région d’Afrique du Nord et de l’Ouest». Il rappellera au passage que Disway accompagnait déjà EMC depuis quelques années sur ce même territoire.

Nos questions ont tourné essentiellement sur la stratégie d’emploi et développement de ce partenariat sur le marché tunisien, la formation, la qualification, les différents produits et services, etc.

A propos de DELL EMC

Dell EMC, une société de Dell Technologies, accompagne les entreprises pour moderniser, automatiser et transformer leur data center, grâce à ses serveurs, ses solutions de gestion d’infrastructures convergées, de stockage et de protection de données. Elle leur offre ainsi une base technologique essentielle pour transformer leur informatique en créant leur cloud hybride, et repenser leur modèle économique en déployant un cloud natif et des solutions de Big Data.

Dell EMC propose à ses clients répartis dans 180 pays dans le monde (dont 98% appartient au Fortune 500) un portefeuille de solutions parmi les plus innovantes et les plus complètes depuis le cœur du réseau jusqu’au cloud.

A propos de Disway

Disway Group, 1er opérateur de la distribution en gros de matériel informatique et télécom en Afrique francophone, est coté à la Bourse de Casablanca (Ticker : DWY) et certifié ISO 9001. Avec 300 collaborateurs et un réseau de plus de 3.500 revendeurs, l’entreprise offre un très large éventail de marques internationales de grands éditeurs et de constructeurs informatiques.