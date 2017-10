Seconde phase de “Tfanen-Tunisie Créative” : Trois Fonds pour des projets décentralisés à vocation culturelle et sociale

Le “Fonds d’engagement culturel local en Tunisie”, le “Fonds d’appui à la création” et le “Fonds de pérennisation des festivals et de valorisation du patrimoine” sont les trois fonds financés par “Tfanen-Tunisie Créative” (2017-2019) dont la seconde phase a été officiellement lancée mercredi 11 octobre 2017 au Palais Abdellia à La Marsa.

Une séance de sensibilisation sur les différents mécanismes régissant les trois fonds de ce projet d’appui au renforcement du secteur culturel a été organisée en présence des intervenants dans le cadre de “Tfanen-Tunisie Créative”, entre ceux qui ont déjà bénéficié de la première phase ou ceux qui comptent s’investir dans de nouveaux projets culturels.

La présentation des grandes lignes de ce second programme a été animée par Nessim Ghroum, gestionnaire des subventions au sein de “Tfanen-Tunisie Créative”.

A rappeler au passage que “Tfanen-Tunisie Créative” est financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre du Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie (PACT) relevant du ministère des Affaires culturelles. Sa mise en œuvre est assurée par le British Council avec la collaboration du réseau EUNIC (Instituts culturels nationaux de l’UE).

La vocation des trois fonds

Bien que les trois fonds soient orientés vers le secteur de la culture et œuvrent à la décentralisation de l’action culturelle dans le cadre d’un partenariat public/privé, chacun d’eux à une vocation bien spécifique à lui.

En effet, pour le “Fonds d’engagement culturel local en Tunisie”, le but essentiel est d’impulser une approche collaborative locale, regroupant citoyens, société civile, secteur privé et institutions publiques.

Le Fonds d’appui à la création soutient la création et les projets innovants des créateurs et entrepreneurs culturels en leur allouant des subventions importantes pour la mise en œuvre des projets de grande échelle.

Quant au troisième, à savoir le Fonds de pérennisation des festivals et de valorisation du patrimoine, il est orienté aux festivals tunisiens indépendants préexistants. Il soutient la création artistique émergente afin de permettre une meilleure visibilité aux festivals et créateurs, au triple niveau local, régional et international.

Pour les projets dans le patrimoine, la priorité est donnée à ceux qui œuvrent à la promotion et la valorisation du patrimoine tunisien urbain et rural (sites, architecture, collections, savoir-faire, traditions…)

Secteurs et promoteurs cibles

Les opérateurs culturels, à l’instar des artistes et les acteurs de la société civile, bénéficient des subventions de “Tfanen-Tunisie créative” qui sont allouées aux personnes, associations ou partenaires sélectionnés.

Partant de sa vocation de décentralisation de l’action culturelle à portée sociale, le projet “Tfanen-Tunisie Créative” accorde la priorité aux projets bénéficiant aux jeunes et aux femmes afin d’améliorer leur qualité de vie et rapprocher la culture des populations des régions intérieures de la Tunisie.

Arts dramatiques, Livre et édition, Arts plastiques, Arts scéniques, danse, théâtre, musique, patrimoine matériel et immatériel, cinéma et audiovisuel, tourisme culturel, nouvelles formes d’expression artistique notamment celles liées au développement du numérique et ses supports, sont les principaux secteurs cible du projet Tfanen.

La promotion de la diversité culturelle tunisienne et l’accès à la culture, au niveau local, national et international ainsi que le soutien de la liberté d’expression et de création, notamment des jeunes et l’encouragement de la professionnalisation des métiers de la culture sont au cœur des objectifs de “Tfanen – Tunisie Créative”.

Quel budget pour chacun des 3 fonds

“Tfanen-Tunisie Créative” est doté d’une enveloppe budgétaire totale de 2,4 millions d’euros (près de 5,8 millions de dinars) pour une durée de 3 années (février 2017-mai 2019). L’enveloppe totale allouée au premier appel du Fonds d’engagement culturel local en Tunisie était d’environ 600.000 euros (près de 1,450 million de dinars), rappelle-t-on.

Pour cette seconde phase, une enveloppe globale de 1,750 millions d’euros (environ 5 millions de dinars tunisien) sera allouée aux bénéficiaires.

Une enveloppe totale de 600.000 euros sera affectée aux projets du “Fonds d’engagement culturel local en Tunisie”, sachant que les montants de subvention varient de 20.000 à 50.000 euros. Pour certaines propositions, il est possible que la totalité du budget soit à la charge du projet “Tfanen-Tunisie Créative”.

L’enveloppe totale allouée au “Fonds d’appui à la création” est de 500.000 euros et contribue à hauteur de 70.000 à 100.000 euros pour chaque projet.

L’enveloppe totale allouée au “Fonds de pérennisation des festivals et de valorisation du patrimoine” est d’environ 650.000 euros, sachant que les subventions allouées, pour chaque projet, seront comprises entre 10.000 et 50.000 euros pour les festivals et de 30.000 à 70.000 euros pour les projets dans le patrimoine.

Pour ce troisième projet, l’aide fournie pour chaque projet est estimée à 40% de l’enveloppe totale pour le premier lot relatif aux festivals et 60% de l’enveloppe totale du second lot relatif au patrimoine.

Les bénéficiaires retenus dans le cadre du premier appel à projets de “Tfanen-Tunisie Créative”, lancé en février 2017, sont au nombre de 20, pilotant des projets présentés par des associations culturelles tunisiennes. Ces projets déjà sélectionnés ont bénéficié de fonds allant de 20.000 à 50.000 euros chacun pour une durée de 3 à 12 mois.

Théâtre, cinéma, arts numériques, hip hop, caricature, sculpture et littérature ainsi que des thèmes culturels généralistes sont les principaux thèmes des projets sélectionnés qui couvrent plusieurs gouvernorats en Tunisie.

En termes de durée, les mêmes conditions s’appliquent aux projets du second appel, sachant que les bénéficiaires retenus dans le cadre de chaque appel peuvent postuler à nouveau.

Les partenaires culturels tunisiens ou internationaux appartenant à des organisations de la société civile, des institutions publiques ainsi que les entreprises du secteur privé, peuvent se référer au site dédié à ce projet à l’adresse suivante: http://www.tfanen.org/ pour avoir toutes les informations utiles.