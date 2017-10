La Tunisie organise son 1er “Concours des produits du terroir” en décembre prochain

La première édition du “Concours tunisien des produits du terroir” se tiendra du 8 au 10 décembre 2017 à Tunis, selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche qui co-organise cette manifestation en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), la Cité des sciences de Tunis (CST) et le ministère de l’Industrie et des PME.

Les résultats de cette compétition entre plusieurs types de produits transformés, typiquement tunisiens tels que l’huile d’olive, l’eau d’églantier, les conserves de sardines ou la harissa, seront annoncés lors de la cérémonie de remise de médailles, le 8 décembre 2017.

Les consommateurs pourront découvrir les produits médaillés dans un marché de vente à la Cité des sciences de Tunis du 8 au 10 décembre 2017.

Pour mieux préparer ce concours, une délégation tunisienne représentant les institutions impliquées dans l’organisation, a pris part, fin septembre 2017, à la 7ème édition du concours suisse des produits du terroir à Délémont.

Ce concours est appuyé par le projet PAMPAT (Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO).