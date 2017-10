Des entreprises tunisiennes au Salon Anuga à Cologne

Quelque 35 entreprises tunisiennes opérant dans le secteur agroalimentaire participent à la 34ème édition du salon “Anuga” qui se tient du 7 au 11 octobre à Cologne en Allemagne, qui réunit plus de 7.000 exposants de 156 pays.

Pour cette édition, le CEPEX a organisé la participation des entreprises tunisiennes leur permettant de faire connaître davantage les produits phares de la Tunisie, tels que les dattes, l’huile d’olive, les produits de la mer, les conserves alimentaires, la pâtisserie tunisienne, les biscuits, les chocolats, etc., afin de faire valoir l’excellence et la diversité de ses produits.

Couvrant près de 435 m2, le pavillon tunisien s’est de nouveau distingué par la nette amélioration notamment au niveau de l’organisation, de l’identité visuelle et la gestion de l’espace, précise un communique du CEPEX publié lundi 9 courant.

Le pavillon de la Tunisie se démarque, également, par son positionnement, ce qui lui confère un avantage certain sur d’autres participants concurrents. Et les séances de dégustation de plats réalisés à partir des produits et ingrédients exposés ajoutent à l’attractivité de l’espace Tunisie

En vue d’assurer une meilleure présence de la Tunisie à ce rendez-vous, le Cepex a mis en place un programme de communication à travers notamment une campagne d’affichage, en plus des outils promotionnels mis à la disposition des visiteurs professionnels, tels les brochures des exposants et du secteur des produits agricoles.

A la suite de la cérémonie d’inauguration, Slahedine Abdelwahed, Consul Général par intérim de la Tunisie à Bonn, accompagné par Raoudha Abbes Jerbi, directrice centrale de la promotion du CEPEX, a effectué une visite du pavillon tunisien et a eu l’occasion d’échanger avec les exposants tunisiens et de discuter avec eux des moyens permettant d’impulser davantage les exportations tunisiennes sur le marché allemand.

Depuis sa création en 1973, le salon Anuga est devenu, au fil de ses biennales, la rencontre incontournable de l’innovation et des affaires du secteur. C’est la vitrine unique du marché mondial alimentaire et outil de référence pour les acheteurs à la recherche de fournisseurs et partenaires allemands et internationaux.

En 2017, sur une surface d’exposition de 284 000 m², près de 7.200 entreprises de 110 pays sont attendues pour vendre à un public professionnel leurs produits, leurs innovations, leurs idées et leurs stratégies.