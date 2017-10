Un forum d’affaires tuniso-indien à New Delhi, le 30 octobre 2017

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organise, en collaboration avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), un forum d’affaires tuniso-indien et des rencontres BtoB à New Delhi en Inde, et ce le 30 octobre 2017.

Le CEPEX, dans un communiqué rendu public jeudi 5 octobre, souligne que l’organisation de ce forum s’inscrit dans le cadre de la démarche du Centre de diversification des marchés à l’exportation et de recherche de nouveaux débouchés pour les produits et services tunisiens,

Le programme de la mission comportera également une journée d’information et de partenariat à la Fédération des organisations d’exportation indiennes.

La mission est ouverte à tous les secteurs d’activités avec un focus sur quelques créneaux porteurs comme l’agroalimentaire, les composants automobiles et les TIC, les produits pharmaceutiques, produits chimiques et le textile.