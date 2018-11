TMI, 30 ans déjà : De l’acteur local à l’opérateur africain!

TMI a fêté, le 20 septembre 2017, ses 30 ans d’existence, dans un lieu chargé d’histoire, en l’occurrence les collines de Carthage aux villas romaines, en présence de nombreux de ses partenaires stratégiques en TIC, sans oublier ses clients et amis, et l’ensemble de ses collaborateurs. On y a rencontré d’importants décideurs dans le monde de la banque et de la finance, des télécoms et des grandes entreprises.

Cette manifestation a été rehaussée par la présence du ministre des Technologies de communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf, et de son secrétaire d’Etat chargé de l’Economie numérique, Habib Debbabi, mais également de nombreux hauts fonctionnaires et autres directeurs généraux relevant des structures rattachées à ce ministère.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Daniel Rubinstein, était lui aussi présent. Il y en avait également de nombreux autres diplomates étrangers.

Et pour mesurer l’aura de TMI dans le secteur des TIC même en dehors des frontières tunisiennes, plusieurs de ses clients d’Afrique subsaharienne ont fait le déplacement spécialement pour assister à cet événement. Ils sont venus notamment du Tchad, de la Côte d’Ivoire… témoignant ainsi leur intérêt pour les solutions TIC “made in Tunisia”, grâce entre autres à cette entreprise “TMI“ qui, depuis 15 ans, est passée d’un acteur essentiellement local tunisien en un véritable opérateur africain, couvrant aujourd’hui plus de 15 pays. C’est dire!

Plusieurs personnalités du monde politique et artistique ont également fait le déplacement pour fêter TMI. Et pour agrémenter le tout, le management de TMI a mis en place une animation de grande classe assurée par l’artiste talentueuse Ines Belayouni dont la voix sublime a résonné à travers les brises douces de Carthage.

Tout ceci pour dire que les 3000 ans de civilisations tunisiennes depuis la fondation de Carthage conjugués aux 30 ans d’existence de TMI sont la preuve du génie tunisien des enfants de la reine Elyssa.