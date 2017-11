Les agents de la douane tunisienne, entre revendication des primes de danger et défense de leurs collègues arrêtés

Conformément à l’accord conclu le 30 août 2016 entre le syndicat et la Direction générale de la douane, le syndicat unifié des agents de la douane tunisienne compte lancer un mouvement de protestation dans les différents services de la douane, les centres et les points de contrôle frontalier, pour revendiquer les primes de danger et de désert et l’organisation de cycles de formation au profit des agents.

Ridha Ennasri, président du bureau exécutif du syndicat, qui s’exprimait vendredi 4 courant lors d’une conférence de presse, précise que le syndicat va organiser une action de protestation devant le palais de Carthage, estimant que la direction générale de la douane doit assumer la responsabilité de la non application de cet accord.

Pour lui, ces mouvements visent à informer l’opinion publique et les autorités du pays de ces dépassements et à exercer une pression sur la direction générale de la douane, pour l’obliger à honorer ses engagements. “Nos revendications ne concernent pas uniquement le volet matériel, mais touchent également aux aspects sécuritaires, à la lumière de l’accroissement des risques du travail dans les régions frontalières, outre l’organisation des sessions de formation au profit des agents”.

Concernant les dépassements dans la gestion de la douane, Ennasri a cité “la discrimination dans les décisions relatives aux mutations des agents et le favoritisme dans l’attribution des missions, ce qui offre l’opportunité à des lobbies externes d’interférer dans ce corps, à travers la corruption politique et financière de certaines parties internes”.

Quant au vice-président du bureau exécutif du syndicat, Hatem Helal, il a appelé à associer le syndicat aux travaux du conseil d’honneur de la douane, qualifiant de “grande duperie”, la campagne d’arrestation menée au port de Radès, le 14 juin 2017, dont certaines décisions ont permis d’écarter 17 douaniers de postes de responsabilité et de déférer devant le conseil d’honneur 35 autres agents.

D’après Helal, les dépassements sont dus à des fautes humaines et relèvent d’affaires de droit public. “Ils n’ont rien à voir avec la guerre contre la corruption”, selon ses propos.