L’INLUCC et la douane tunisienne ciblent les TRE dans la lutte contre la corruption

Une campagne de sensibilisation visant à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption et ciblant les Tunisiens résidents à l’étranger a été lancée, mercredi 2 août 2017, au port de La Goulette qui détient 60% du trafic des voyageurs par voie maritime en Tunisie.

Cette campagne est organisée par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) en collaboration avec la douane sous le signe “Dénoncer la corruption est un devoir citoyen”. Elle prévoit notamment, la diffusion de spots publicitaires à bord des bateaux et la distribution des dépliants afin de développer la culture de dénonciation de la corruption.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’un programme de renforcement de la redevabilité publique en Tunisie mis en place avec l’appui de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et ce en vue de favoriser l’émergence des îlots/modèles d’intégrité au port de La Goulette et au poste frontalier de Ras Jedir, moyennant 2,9 millions de dollars (soit environ 6,93 millions de dinars).

A cet égard, l’application du programme des îlots d’intégrité au niveau de la douane a réalisé des progrès par rapport aux secteurs de la santé et de la sécurité, affirme Alaoui El Kebir, représentant résident adjoint du PNUD.

Des équipements de pointe ont été mis en place afin de garantir le contrôle des bagages et le trafic des personnes et des véhicules, a fait savoir Moez Abidi, colonel à la douane, ajoutant que trois applications ont été mises en ligne au profit des Tunisiens résidents à l’étranger afin de leur informer des procédures d’obtention d’autorisation de circulation pour les voitures importées temporairement de l’étranger.