Charm el-Cheikh accueille en décembre prochain le Forum Africa 2017

Plus de 1000 délégués sont attendus à ce Forum de trois jours pour discuter et collaborer sur le thème du commerce et des investissements africains.

Le ministère égyptien des Investissements et de la Coopération internationale et l’Agence régionale des investissements du COMESA viennent d’annoncer la tenue du Forum Africa 2017, un forum de haut niveau offrant aux participants une occasion inégalée de promouvoir le commerce et les investissements en Afrique; Forum placé sou le patronage d’Abdel Fattah al-Sissi, et ce du 7 au 9 décembre 2017, à Charm el-Cheikh, en Égypte.

La conférence de trois jours réunira des dirigeants politiques et économiques d’Afrique et du monde, notamment des chefs d’État et des PDG les plus importants du continent.

Africa 2017 débutera par une Journée des jeunes entrepreneurs qui permettra aux jeunes de rencontrer leurs ainés, des mentors, des business angels et des sociétés de capital-risque, pour partager des idées, développer des réseaux et concrétiser des projets d’avenir.

La Journée des jeunes entrepreneurs d’Africa 2017 associe des incubateurs, des investisseurs et des fonds de capital-risque.

L’Égypte est réputée en Afrique et au Moyen-Orient pour avoir développé des écosystèmes favorables à l’innovation et aux nouveaux entrepreneurs.

En 2015, l’Égypte a accueilli le Sommet tripartite au cours duquel un accord de libre-échange a été signé, réunissant trois communautés économiques importantes régionales –la SADC, l’EAC et le COMESA. Les 26 États membres forment le plus grand bloc commercial du continent. La 15ème économie sans frontières du monde en termes de PIB.

Pour Dr. Sahar Nasr, la ministre égyptienne des Investissements et de la Coopération internationale, il existait une véritable opportunité africaine fondée sur des réformes favorables aux affaires sur l’ensemble du continent : «Le Forum a pour objectif la promotion des investissements sur notre continent, en particulier les investissements transfrontaliers. En Égypte, nous avons entrepris un ambitieux programme de réformes économiques et amélioré le climat des affaires et la compétitivité. Ces efforts vont de pair avec notre volonté de jouer le rôle de passerelle stratégique entre l’Afrique et le reste du monde».

Dans le cadre du Forum, l’Égypte présentera des projets de grande envergure, dont la construction d’une nouvelle capitale à 45 km du Caire, et plusieurs projets de zones économiques spéciales et de zones industrielles le long du Canal de Suez.

Ce Forum renforce l’engagement de l’Égypte d’améliorer l’intégration économique et culturelle de l’Afrique et de stimuler les investissements dans l’une des régions du monde qui connaît une très forte croissance.

Confirmant la confiance des investisseurs vis-à-vis de l’Afrique, Heba Salama, directrice de l’Agence régionale des investissements du COMESA, précise que «l’Afrique et, en particulier, la région COMESA, continuent d’offrir quelques-uns des meilleurs retours sur investissement du monde. Africa 2017 sera une occasion inégalée de réunir les bâtisseurs de l’avenir de l’Afrique et de faire progresser les projets d’investissement transformateurs de demain ».