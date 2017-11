BientÃ´t une sociÃ©tÃ© tuniso-saoudienne dans le domaine sanitaire et des services

Majed Ben Abdullah Al-Qasabi, ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, a indiqué, jeudi 27 juillet à Tunis, que la Tunisie et l’Arabie Saoudite vont créer une société tuniso-saoudienne pour réaliser des projets dans les domaines sanitaires et des services, sans pour autant présenter de détails sur cette société.

Al-Qasabi, qui préside une délégation gouvernementale saoudienne composée de 53 hommes d’affaires, participe aux travaux du forum économique tuniso-saoudien organisé jeudi en marge de la commission mixte tuniso-saoudienne, à laquelle ont assisté 200 responsables et hommes d’affaires.

Il a promis que la coopération tuniso-saoudienne ouvrira de larges perspectives d’investissement, d’autant plus que le Royaume d’Arabie saoudite compte développer son économie, à l’horiszon de 2030, et s’orienter vers de nouveaux secteurs hors énergie.

Le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkef, a rappelé l’importance de renforcer les horizons de la coopération entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, soulignant l’importance de développer cette coopération qui demeure en deçà des aspirations.

Mohamed El Kooli, membre de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a appelé à l’impératif de mettre en œuvre les engagements financiers exprimés par l’Arabie Saoudite lors de la conférence sur l’investissement “Tunisia 2020”, (novembre 2016), notamment en termes d’exportations.

L’Arabie saoudite présentera, à l’occasion de ce forum, sa vision du développement 2020-2030 aux investisseurs et hommes d’affaires tunisiens. En outre, les investisseurs examineront la dimension stratégique d’investissement entre les deux pays.

Des accords et mémorandums d’entente seront signés entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, à la clôture de la réunion de la commission mixte tuniso-saoudienne qui se tient du 26 au 28 juillet à Tunis.

Ce forum vise à créer un partenariat stratégique entre les hommes d’affaires tunisiens et saoudiens, dans le cadre d‘une approche qui s’appuie sur le développement de l’investissement privé.

Abdelkefi a annoncé qu’une rencontre se tiendra entre le chef du gouvernement et une délégation du forum des affaires, présidée par le ministre saoudien.