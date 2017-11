La société Le Moteur lance son offre “reprise-vente” de véhicules d’occasion 

La société Le Moteur SA, concessionnaire des marques Mercedes Benz et TATA entre autres, a organisé une rencontre avec les médias, jeudi 27 juillet 2017, pour présenter son nouvelle offre additionnelle destinée aux clients de la marque Mercedes Benz. C’est Houcem Jarray, le directeur après-vente de la société, qui s’est chargé de la présentation de l’offre.

Chez Le Moteur, on appelle cela “Décrocher une étoile“, qui se décline en :

offre additionnelle dédiée aux clients leur permettant un accès rapide aux dernières innovations et technologies de l’Etoile,

option de reprise de l’ancien véhicule offerte lors de l’achat d’un nouveau véhicule,

une opportunité d’accès au monde de l’étoile sans contrainte de budget,

plateforme de gestion des véhicules d‘occasion “VO“, établie et régie dans les règles de l’art.

Quid du timing ?

Dans sa présentation, M. Jarray a rappelé que le cadre juridique de 2002, concernant la vente de véhicules d’occasion par les concessionnaires, n’était pas favorable et suffisamment encourageant pour le client final, compte tenu d’une forte taxation sur les transactions VO et d’une TVA conventionnelle 18%.

Ensuite, il a souligné le non-respect des règles de l’art par les différents intervenants dans le monde du VO. C’est ainsi que, en 2015, après plusieurs rounds de négociations, une solution a été trouvée concernant une baisse de la taxation sur les transactions VO, avec l’introduction de la TVA uniquement sur la marge. Ce qui est à même de constituer un avantage pour le client final.

Dans cet ordre, Houcem Jarray est également revenu sur le cadre juridique et fiscal de 2002, pour rappeler que l’arrêté du ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat du 15 octobre 2002, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation du commerce de distribution du matériel roulant d’occasion, ne permettait que 2 options possibles: vente ou dépôt pour vente.

Ledit arrêté fixe également les types de véhicules: VP, VI, agricoles, bus et motocycle ; mais aussi des obligations. En effet, il fallait consacrer un espace dédié de 250 m² minimum à cette activité et des ressources humaines (1 ingénieur et 1 technicien supérieur), sans oublier une garantie d’au moins 3 mois. Mais Le Moteur va au-delà de ce seuil minimum, puisque le concessionnaire offre jusqu’à un an de garantie.

En outre, la loi des finances complémentaire 2015 (publiée en 2016) fixe le taux de la TVA des transactions VO à 18% sur la valeur totale du véhicule à 18% sur la marge enregistrée.

Exemple:

Coût d’achat = 40 000 DT déduit du prix d’achat du VN (véhicule neuf)

Prix de vente HT = 44 000 DT

TVA conventionnelle = 18% x 44 000 = 7 920 DT

Prix de revente TTC = 44 000 + 7 920 = 51 920 DT

TVA sur la marge = 18% x (44 000 – 40 000) = 720 DT

Prix de vente TTC = 44 000 + 720 = 44 720 DT (+0,5DT Timbre)

Revente rendue possible pour le client final.

Sur le plan technico-commercial, M. Jarray estime que le cadre juridique de 2002 complété par le nouveau cadre fiscal de 2015 a rendu commercialement possible aux concessionnaires toute activité annexe basée sur la distribution des véhicules d’occasion, notamment la reprise de l’ancien véhicule en cas d’achat d’un nouveau.

La reprise génère un stock de VO qui, une fois vérifié et approuvé techniquement, pourra être redistribué dans de très bonnes conditions commerciales pour le client final avec des prix accessibles.

Cependant, cette reprise “conditionnée“, même si elle commercialement compréhensible, risque de handicaper le développement des ventes de véhicules d’occasion. Du coup, tout porte à croire que les concessionnaires vont miser davantage sur les entreprises que sur les particuliers. Car, pour ces derniers, en tout cas pour la plupart d’entre eux, c’est le prix qui comptera plus que la garantie.

La société Le Moteur SA été établie son plan opérationnel à savoir :

possibilité de reprise de l’ancien véhicule lors de l’achat d’un nouveau, et en 1èrephase (2017-2020), reprise des VO MB,

transaction conclue après l’accord de toutes les parties concernées (le client, Le Moteur SA et éventuellement l’établissement de crédit/leasing,

un examen technique approfondi mené par nos équipes spécialisées et dédiées, soutenu par des expertises indépendantes,

offres attractives VN/VO

évaluation technico-commerciale de l’ancien véhicule et définition d’un prix de référence,

établissement des meilleures offres de prix pour le nouveau véhicule ainsi que l’ancien,

après accord, transactions légales pour les 2 véhicules (avec CG),

mise à niveau de l’ancien véhicule et Certification 100 Étoiles Mercedes Benz/Le Moteur, etc.

A moyen terme, à l’horizon 2020, la société Le Moteur SA a de grandes ambitions, selon M. Jarray. En effet, le concessionnaire compte élargir le périmètre de la reprise et de la distribution des VO pour couvrir les autres marques distribuées par Le Moteur, TATA, MITSUBISHI ; et dans un second temps, les autres marques de la place, Premium puis Génériques, sont également visées, sans oublier les véhicules industriels Mercedes Benz et Autres.

Mais ce n’est pas tout, puisque la société va prochainement lancer l’activité à l’échelle des agences officielles. Une filialisation de l’activité VO -une structure dédiée et spécialisée- constituera le point d’orgue de toute la stratégie du concessionnaire.