Des Américains veulent faire de Jendouba un pôle économique développé et diversifié

En visite à Jendouba, vendredi 21 juillet 2017, une délégation de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie a fait savoir que les USA sont disposés à promouvoir des projets agricoles, agroalimentaires et de formation professionnelle, tout en apportant un soutien aux petites et moyennes entreprises et à l’initiative privée dans la région.

A cette occasion, la délégation, conduite par Tim Shriver, a rencontré des représentants de la société civile, au siège de l’Université de Jendouba.

Les membres de la délégation ont souligné les atouts naturels et économiques du gouvernorat, lequel est susceptible d’être transformé en un pôle économique développé et diversifié, ont-ils indiqué lors de l’entretien qu’ils ont eu avec le gouverneur de Jendouba, Akram Sebri.