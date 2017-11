Un homme d’affaires italien signe un contrat de commerce équitable des palourdes tunisiennes

Deux associations actives dans le domaine de la pêche à la palourde en Tunisie ont signé un contrat de lien commercial d’équité avec le centre “Prince export” de tri des palourdes et le centre italien “PESCA Pronta”, en vue de mettre en place un commerce équitable dans un pays qui produit près de 700.000 tonnes destinées essentiellement à l’exportation, a fait savoir le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, mercredi dans un communiqué.

L’accord a été signé par l’Association des femmes cueilleuses de palourdes et de développement (AFPD), l’Association de continuité des générations (ACG) et un importateur italien qui achète la plupart de la production tunisienne. Ce dernier envoie 97,66% de cette production vers l’Italie (campagne 2015-2016), soit 1.353 tonnes sur un total de 1.454 tonnes.

Le contrat s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération internationale avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dont l’objectif est de renforcer le rôle de la femme tunisienne dans la promotion de la filière de production des palourdes et l’amélioration des circuits de commercialisation, d’autant plus que le secteur fait travailler près de 400 femmes dans 17 sites de production.