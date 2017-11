La Marsa accueille la 14e édition du Salon des nouveaux créateurs “Mood Talent”, du 19 au 21 juillet

Le Salon des nouveaux créateurs “Mood Talent” a choisi pour sa 14e édition (du 19 au 21 juillet 2017 à la Marsa) le thème de “Croisière”. Ainsi, 20 créateurs exposeront sur ce thème en nocturnes, durant trois jours, des pièces uniques spécialement créées pour l’événement et mettront en avant leur nouvelles créations estivales en vêtement, maroquinerie, joaillerie, accessoires et décoration …

Cet événement qui se veut “authentique et convivial” réunira des créateurs de mode contemporaine ou revisitée, des stylistes et designers, entre autres Afsa Najet, Bakht Art, Barbirou création, Be just Be, Blue Emerald, Cachemire, Ella, Fayrouza, Jihene Bejaoui, Kokett, Maison de l’artisane, Mon Sac Couffin , Om Ezine, Sarah Sakri, Sofia Bessi et Zeyna.

Les visiteurs découvriront, lors de cette nouvelle session, des produits haut de gamme réalisés à la main et alliant le savoir faire traditionnel et l’aspect moderne .

Parmi les nouveautés de ce salon, les couffins brodés de cordages et d’ancres marines, les étoiles de mer ornées de pierres, le tissu dengri revisité en mode marin avec l’association de dentelle et de coquillages, conjuguant raffinement et élégance.

A noter que, la première édition de “Mood Talent” s’est tenue en mars 2016 sur le thème “mode et design”. L’association Darna, qui vient en aide aux enfants sans soutien familial, est l’invitée d’honneur de cette session.