Le groupe Chehida se dote d’une nouvelle société d’exploitation, de développement et de mise en valeur de terres agricoles. Elle s’appelle Société d’Exploitation Agricole Sidi Mtir sarl (S.E.A. Sidi Mtir Sarl) et est gérée par Zouheir Chehida et Ghazi Chehida, deux des fils du fondateur, Amor Chehida.

Créé dans les années cinquante, le groupe, basé au Cap Bon, est spécialisé dans le conditionnement et l’exportation de produits agricoles.