Economie numérique : Saida Ounissi appelle les jeunes à avoir confiance en leurs capacités

La secrétaire d’Etat à la Formation professionnelle et l’Initiative privée, Saida Ounissi, a déclaré, dimanche 21 mai à Sfax, que l’économie numérique et l’initiative privée sont des solutions pour promouvoir l’économie et générer des emplois, appelant les jeunes à avoir confiance en leurs capacités et à créer des projets privés ou dans le cadre de groupes de travail.

Elle a ajouté, à l’occasion de la clôture du concours “Hackathon des métiers de jeux vidéo 2017” qui s’est tenu au technopole de Sfax, que l’Etat a mis en place une stratégie claire pour inciter à l’initiative privée, et ce à travers une campagne nationale de sensibilisation qui a démarré au mois de mars dernier. Cette campagne incite les jeunes de l’intérieur à l’initiative et leur présente les mesures et facilités d’accès au financement et au marché.

Le Directeur de l’Initiative méditerranéenne pour le développement (MDI), Ghazi Ben Ahmed, a déclaré que l’initiative vise à développer les compétences des jeunes et à les inciter à créer leurs projets dans le domaine des jeux vidéos avec le soutien d’une équipe de travail de Tunisie et de la Finlande, estimant que “la Tunisie peut devenir un centre de création de jeux vidéo en Afrique”.

Le concours “Hackathon des métiers de jeux vidéo 2017”, organisé par la MDI avec le concours du Groupe Loukil, la Bourse de Tunis et la société Tunisie Télécom (TT) pendant trois jours du 19 au 21 mai courant, a vu la participation de 150 étudiants des gouvernorats de Sfax et Gabes dans des spécialités de l’informatique et du multimédia. L’objectif était de découvrir leurs compétences et leurs créations dans le domaine du développement durable et des différentes applications informatiques dans les jeux vidéo et autres.