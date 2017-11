9 entreprises tunisiennes présentes au Salon WORLD OF PRIVATE LABEL

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) conduit, les 16 et 17 mai 2017, à Amsterdam (Pays Bas), la participation tunisienne au salon international ” Le Monde de la Marque de Distributeur ” (WORLD OF PRIVATE LABEL)- PLMA 2017.

Selon un communiqué, publié par le Centre, ” la Tunisie participe à cette édition, avec 9 sociétés exclusivement actives dans l’industrie agroalimentaire (huile d’olive, dattes, conserves alimentaires et préparations alimentaires), au sein d’un pavillon national de 90 m2 “.

Cette participation, a précisé le CEPEX, se veut ” une opportunité confirmée pour le démarchage des donneurs d’ordre et la détection des niches porteuses d’opportunités d’exportation “.

Placé sous le thème ” Aider les consommateurs “, le salon qui accueille près de 2 500 sociétés exposantes provenant de plus de 70 pays, verra la participation de plus de 13 000 acheteurs et visiteurs professionnels.

Le salon offre une large variété de produits : produits alimentaires – produits frais, réfrigérés et surgelés, boissons et denrées non périssables – ainsi que des produits non alimentaires – cosmétiques, produits de santé et de beauté, produits ménagers et pour la cuisine, produits d’entretien automobile, articles de jardin, produits pour la maison et le bricolage.