Les enjeux de la protection et du développement des médinas de Kairouan en débat

L’Association de sauvegarde de la médina de Kairouan (ASMK) et l’Association de développement local et d’entraide sociale avec le soutien de l’Union européenne (UE) organisent, les 20 et 21 mai, un colloque sur le thème “Développement/patrimoine….et le maillon manquant” pour débattre des problématiques liées essentiellement aux défis de la protection et les enjeux de développement dans les médinas.

Le secrétaire d’Etat aux domaines de l’Etat et des affaires foncières Mabrouk Korchid présidera l’ouverture de colloque qui sera une occasion pour les responsables, conservateurs et nombreux experts en patrimoine de discuter dans le cadre des différents workshops du corpus juridique, des ramifications des domaines de l’Etat, de la propriété privée dans les médinas, et du développement durable dans les médinas. Le colloque sera clôturé par la présentation des recommandations et la publication de la “Déclaration de Kairouan”.

Selon une note de présentation, le colloque vise à apporter des solutions pratiques et concrètes aux nombreuses problématiques qui se posent au niveau des tissus urbains traditionnels et face à l’absence de développement dans ces villes anciennes qui se sont transformées en images figées et insipides au risque de rompre avec leur passé pour ne servir à l’avenir qu’à des thèmes de recherches académiques.

En effet, cette rencontre ambitionne de présenter des mesures pratiques et des propositions de projets de lois qui puissent réconcilier le passé et l’avenir des médinas sachant que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la société civile dans la participation au développement du quartier Sidi Amor Abada à Kairouan financé par l’Union européenne.

Ayant démarré depuis 2009, le projet se poursuit à travers une série d’activités et initiatives culturelles notamment le musée virtuel, le circuit touristique, la publication d’une étude sur le diagnostic de l’état des lieux des composantes du patrimoine à Kairouan dans le but de le préserver et de le mettre en valeur.