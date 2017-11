Le Tunindex clôture sur un gain de 0,45%

Le Tunindex clôture, jeudi, sur un gain de 0,45% à un niveau de 5 745,87 points dans un volume total de 2,443 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 0,281 MD, son cours a fait du surplace et s’est négocié à 29,79 D, suivie par EURO-CYCLES qui a drainé 0,261 MD, soit une performance de 1,97% à 36,20 D.

A la hausse, les titres ASTREE et ELECTROSTAR, sans être échangés, signent une hausse respective de 4,46% et 4,41% à 42,91D et 4,26 D. Le titre UADH gagne quant à lui 3,03% à 3,40 D.

Egalement dans le vert, SIMPAR et BNA grimpent respectivement de 2,98% et 2,97% à 38,62 D et 9 D.

Dans le rouge, STIP, sans être échangé, lâche 4,27% à 1,57 D tout comme SOPAT, qui cède 2,65% à 1,10 D. OFFICE-PLAST dégringole de 2,18% à 2,69 D.

Egalement à la baisse, TELNET et POULINA GROUP HOLDING dévissent respectivement de 2,17% et 1,25% à 4,50 D et 7,85 D.