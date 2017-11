Avec l’Arrizo 5, Chery se renforce en Tunisie

La Société Tunisienne d’Automobiles (STA), représentant officiel du constructeur chinois Chery, a dévoilé, mardi 8 mai 2017 à Gammarth, la nouvelle Arrizo 5…

La cérémonie a été marquée par la présence du président de Chery International, He Xiaoqing, qui a exprimé toute sa satisfaction concernant son partenariat avec la Société Tunisienne d’Automobiles…

Les clients et partenaires de Chery en Tunisie ont donc eu le privilège de découvrir l’Arrizo 5, cette berline qui va séduire une nouvelle clientèle sur le marché tunisien, comme l’a confirmé Moneim Boussarsar, DG de la STA: «avec ce nouveau modèle Chery, nous élargissons notre offre avec désormais l’Arrizo 5 qui va se positionner sur le segment des berlines comme une valeur sûre répondant aux attentes du Tunisien…».

Pour l’Arrizo 5, Chery a d’abord pu compter sur le savoir-faire de l’Allemand Bentler (concepteur du châssis des marques Mercedes-Benz, BMW et Porsche par exemple). Ce qui est de nature à offrir à ce véhicule de sérieux atouts en matière de confort et de stabilité…

Au niveau équipements, sont proposés ordinateur de bord, caméra de recul, climatisation, vitres électriques avant et arrière, etc. Le conducteur et le passager bénéficieront également d’un écran tactile 7 pouces, du Bluetooth, de la radio avec connexions USB, SD Card et IPod.

Au niveau motorisation, la Chery Arrizo 5 commercialisée sur le marché tunisien en 3 finitions (Luxury, Noblest et Luxury Automatique) est propulsée par un moteur essence 4 cylindres 1.5 L (puissance fiscale : 7 CV) avec boîte de vitesses manuelle et automatique CVT qui garantissent puissance en même temps qu’un faible niveau de consommation de carburant.

Cette berline de 4.532 mm de long et 1.814 mm de large propose de nombreuses options et s’inscrit dans la lignée des véhicules les plus prestigieux du segment et qui plus est grâce au prix particulièrement compétitif de 41.900 dinars TTC.

A propos de la STA

Créée en 2014 avec un capital de 20 MDT, la Société Tunisienne d’Automobiles (STA) est le concessionnaire officiel en Tunisie du constructeur automobile chinois Chery. Son siège social est situé à la sortie sud de Tunis (A1, sortie Hammam Lif); il s’étend sur un terrain de 25.000 m2.

A propos de Chery

Chery Automobiles est une formidable Success Story qui a démarré il y a peine 20 ans, en 1997, du côté de la province d’Anhui en Chine, grâce à 5 fonctionnaires et un Etat qui avaient la volonté d’offrir à la Chine un constructeur automobile à la hauteur de cette nation.

L’entreprise publique connaît une ascension incroyable et s’exporte au delà de l’Empire du milieu pour devenir le premier exportateur chinois : d’abord sur la Syrie en 2001, puis en Iran en 2003 et ensuite l’Egypte, la Malaisie, avant d’enchaîner avec une première filiale en Russie puis une deuxième en Indonésie.

Aujourd’hui, Chery est présente dans 80 pays de par le monde et dispose de dix usines de montage. Depuis sa création et jusqu’à 2016, le constructeur aura exporté 1,2 million de véhicules. Son expertise et son savoir-faire lui permettent de s’associer aux mastodontes de l’automobile mondiale comme ce fut le cas avec Fiat à partir de 2006.

En 2013 Chery International a signé un accord avec Jaguar – Land Rover pour le montage de leurs véhicules en Chine.

Le déploiement à l’international s’est accompagné d’une reconnaissance sans faille sur le plan local. Chery, c’est en définitive un travail de fond titanesque, de la recherche, du développement pour améliorer la technologie et la qualité.

A titre d’exemple, la marque a adopté «DURR peinture systèmes » dans ses ateliers de peinture en 2004, devenant l’une des 5 seules usines dans le monde à disposer de ce système de peinture de pointe.