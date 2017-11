Transport aérien : L’Afrique est un choix stratégique pour Tunisair

Anis Ghedira, ministre du Transport, qui s’exprimait en marge de l’ouverture de la 6ème Convention des parties prenantes du secteur aérien africain, tenue lundi 8 mai à Hammamet, estime que la Tunisie peut devenir un centre régional de formation et de recyclage en matière de sécurité des avions, et des domaines techniques y afférents, notamment la maintenance des avions, et pour les pays africains et pour les pays européens.

A noter au passage que quelque 300 représentants de compagnies aériennes africaines, d’entreprises privées et autres fournisseurs de services liés au transport aérien, de 43 pays, participent à cette rencontre africaine de deux jours (8 et 9 mai).

Le choix d’aller vers l’Afrique est pour Tunisair stratégique, a-t-il souligné, faisant savoir que le transporteur national a mis en place un programme d’ouverture de nouvelles liaisons vers certaines capitales africaines, à l’horizon 2019, après celle réalisée avec Conakry.

Dans cet ordre d’idées, il a indiqué que l’année 2017 sera celle de la relance pour la compagnie aérienne nationale, surtout avec les indicateurs de reprise affichés par le secteur touristique.

De ce fait, les préparatifs pour la saison estivale et le retour des Tunisiens résidents à l’étranger ont commencé depuis décembre 2016, dans l’objectif de garantir les conditions de réussite pour cette saison. Parmi les mesures prises, figure la réduction tarifaire de 30% en faveur des Tunisiens résidents à l’étranger. Tunisair a aussi mis en place un 1er programme pour affréter des avions afin de renforcer sa flotte.