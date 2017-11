Vers la consolidation de la coopération tuniso-italienne

La Tunisie accueillera le forum annuel de l’agence italienne ANSA le 10 mai courant sur le thème “une alliance stratégique euro-arabe”.

Le forum s’intéressera lors de cette édition 2017 aux nouveaux défis auxquels font face les portails multimédia et les journaux sur internet.

L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) sera le partenaire médiatique de l’agence ANSA au cours de ce forum qui sera une occasion pour consolider la coopération entre les deux agences et pour la conclusion d’un nouvel accord de partenariat.

Au programme du forum, intitulé “l’avenir et les défis des relations bilatérales et la coopération entre l’Italie et la Tunisie”, des débats sur le rôle de l’Union européenne dans la zone méditerranéenne et les opportunités de partenariat entre les deux pays. Il sera également une occasion pour promouvoir les initiatives italiennes et tunisiennes dans les domaines économique et industriel et clarifier la vision sur les activités des sociétés et entreprises tunisiennes en Italie et en Europe.

Les opportunités de coopération économique, commerciale, agricole, culturelle et médiatique entre la Tunisie et l’Italie seront également discutées.

Parmi les participants au forum figurent notamment le vice-président du parlement européen, David Sassoli, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Raimondo De Cardona, le sous-secrétaire d’Etat italien à l’agriculture Giuseppe Castiglione, le secrétaire d’Etat tunisien aux affaires étrangères, Sabri Bachtobji, le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, la société civile et les droits de l’homme, Mehdi Ben Gharbia, le PDG de l’agence Ansa, Guiseppe Cerbone, et le PGD de l’agence TAP, Lotfi Arfaoui.

Le forum est parrainé par les ministères tunisien et italien des affaires étrangères avec le partenariat médiatique du réseau d’information de l’agence ANSA et l’agence TAP, en collaboration avec la compagnie Tunis Air.