Le Maroc est le pays le plus attractif en Afrique pour les investisseurs

Selon le baromètre d’attractivité 2017 du cabinet international Ernst & Young (EY) rendu public mercredi 3 mai 2017, le Maroc est désormais le pays le plus attractif en Afrique en termes d’investissements, devançant ainsi le Kenya et l’Afrique du Sud, ex aequo. Le Top 5 africain est complété par le Ghana et la Tanzanie.

En revanche, aucun pays d’Afrique du nord (hors le Maroc) ne figure dans le Top-10 des destinations africaines les plus attractives pour les investisseurs.

Le Maroc réalise ainsi une avancée notable après la deuxième place occupée en 2016 sur ce même baromètre, qui se base sur le poids des investissements directs étrangers (IDE) pour mesurer la résilience de chaque pays face aux pressions macro-économiques mais aussi les progrès réalisés dans des domaines sensibles à long terme comme la gouvernance, la diversification de l’économie, les infrastructures, le business et le développement humain, explique le site aujourdhuimaroc.ma citant le baromètre EY.

«Le Maroc a également réussi à améliorer son image en tant que base d’exportation pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient», souligne le cabinet.