L’UIB, partenaire de choix des entreprises tunisiennes dans leur conquête des marchés africains

Forte de son positionnement comme acteur de premier plan de l’économie tunisienne et de son appartenance à un Groupe bancaire international de référence, Société Générale, dont le réseau africain est l’un des plus vastes du continent, l’Union Internationale de Banques (UIB) déploie un dispositif ambitieux d’accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur conquête des marchés africains, depuis la prospection de partenariats commerciaux ou industriels jusqu’à la concrétisation des opportunités développement et au financement de leurs activités depuis et à destination de l’Afrique.

Présent dans 66 pays dans le monde, le Groupe Société Générale est implanté depuis plus de 100 ans en Afrique. Il couvre, aujourd’hui, 18 pays africains avec un vaste réseau qui compte près de 1000 agences et plus de 11 000 collaborateurs au service de plus de 3 millions de clients dont 150 000 clients entreprises. Grâce à cette couverture unique des économies africaines en croissance et à la forte synergie entre les filiales de la Société Générale, les entreprises clientes de l’UIB bénéficient d’un accès privilégié à des banquiers locaux aguerris qui mettent à leur disposition leur connaissance intime du tissu économique et du contexte juridique et réglementaire local, ainsi que des solutions complètes répondant à leurs besoins en matière de financement des investissements et du cycle d’exploitation, d’opérations de commerce international et de cash management.

A l’écoute de ses clients de plus en plus nombreux à explorer activement de nouvelles opportunités au Maghreb et en l’Afrique Subsaharienne et confiante dans leur compétitivité et leur capacité à se développer sur ces marchés, l’UIB a fait de l’accompagnement des opérateurs tunisiens en Afrique un choix stratégique inscrit dans la durée. C’est dans ce cadre que l’UIB multiplie les occasions de rencontre et de mise en contact, au plus près du terrain et des attentes de ses clients, en privilégiant le format B-to-B qui permet d’aborder leurs sujets de fond et de leur apporter des réponses concrètes.

Après avoir ainsi convié à Tunis fin juillet 2016 l’ensemble des Directeurs généraux des filiales africaines de la Société Générale qui ont eu à cette occasion près de 200 entretiens avec les représentants de la communauté d’affaires en Tunisie, l’UIB a organisé à Tunis du 13 au 15 mars 2017, une série de rencontres entre ses clients et les dirigeants de la filiale algérienne du Groupe Société Générale (SGA), une démarche qui sera suivie dès le mois de mai prochain par l’organisation de rencontres analogues à Alger et Annaba. Prenant toute sa part dans le soutien aux démarches de diplomatie économique des pouvoirs publics et au développement des partenariats économiques africains de la Tunisie, l’UIB a par ailleurs participé activement à la tournée du Chef du gouvernement au Niger, au Mali et au Burkina Faso, du 3 au 6 avril 2017, et à la visite du Ministre de l’industrie et du commerce et d’une délégation de la CONNECT en Côte d’Ivoire, du 23 au 25 mars 2017, ouvrant à chaque fois les portes du réseau Société Générale aux hommes d’affaires tunisiens participants.

Pour donner encore plus d’ampleur à cette démarche, la Société Générale et l’UIB seront Master Partners des rencontres Africa 2017, qui se dérouleront entre la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Kenya du 2 au 6 octobre 2017.

Une manifestation économique de premier plan, avec la participation confirmée de 25 pays et de plus de 1300 dirigeants, qui mettra la Tunisie et ses entreprises au devant de la scène africaine. Choix stratégique inscrit dans la durée, synergie entre filiales d’un grand réseau bancaire, mise en relation au plus près du terrain, démarche pragmatique cherchant à apporter des réponses concrètes aux besoins des clients.

Avec de tels atouts, l’offre d’accompagnement des clients en Afrique de l’UIB ne cesse de s’élargir et d’enregistrer chaque jours des succès nouveaux, qui sont le reflet des succès renouvelés des entrepreneurs tunisiens dans leur conquête des marchés africains.