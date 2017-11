Le patrimoine architectural en grandeur nature au Centre culturel Ib Rachiq

Une exposition d’étudiants de différents niveaux à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (Enau) se tient du 21 avril au 07 mai 2017 au Centre culturel Ibn Rachiq à Tunis à laquelle sont présentés des travaux sur le patrimoine architectural de la Tunisie.

L’exposition en cours qui coïncide avec la célébration du mois du patrimoine, comporte des photographies, croquis, dessins et autres objets sur le thème de Carthage réalisés, du 28 février au 03 mars dernier, par des étudiants de la première année à l’Enau. Fruit d’un séminaire de représentation, les œuvres exposées ont été faites au cours de visites sur différents sites notamment le site archéologique de Carthage, près de Tunis.

Sont également exposées, des photographies réalisées à Ksar Soudane, un monument à Zaghouan datant de l’époque romaine, dans le cadre d’un atelier de photographie dirigé par le photographe Jaques Pérez. Quant aux étudiants en 2ème année, ils exposent des travaux réalisés à Djerba.

Il s’agit de la deuxième exposition du genre, présentée sur le même lieu, après celle organisée au mois de février dernier. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts de l’Enau à s’ouvrir sur son environnement culturel, social, professionnel et économique. Le but étant aussi de consolider le rayonnement de cette prestigieuse institution, située sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd, en banlieue nord de Tunis qui a vu naître des générations d‘architectes tunisiens depuis sa création en 1995.

Selon le site www.archeospace.com , ” l’actuelle Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme est officiellement née le premier septembre 1995 suite à la scission de l’ancienne institution (ITAAU) en deux écoles distinctes, l’une réservée aux beaux arts et l’autre à l’architecture et l’urbanisme.

La formation dispensée en architecture comporte le diplôme d’architecte qui ouvre directement la voie à la pratique du métier, un Dess d’architecture du patrimoine, en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP), qui offre une spécialisation dans le domaine de la restauration et de la sauvegarde des monuments et des sites culturels, un DEA et un Doctorat en architecture qui sont destinés à promouvoir la recherche architecturale et à former les futurs formateurs.

Actuellement, l’ENAU regroupe 214 enseignants et 2193 étudiants en deux départements, l’un en architecture et l’autre en urbanisme. L’école d’architecture en Tunisie est rattachée au ministère de l’Enseignement supérieur, ce qui a facilité la mise en place des études doctorales spécifiques à l’architecture.