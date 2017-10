AMI Assurances organise son tournoi de Golf

Sous l’égide de la Fédération Tunisienne de Golf, AMI Assurances a organisé, le samedi 22 avril 2017 au Residence Golf Course de Gammarth son Tournoi Golf AMI 2017.

Cette manifestation sportive attiré un grand nombre d’amateurs de Golf qui sont venus partager leur amour commun pour ce sport noble et très sélect.

Pour la circonstance, The Residence Golf Course s’est drapé de ses plus beaux atours pour accueillir ce tournoi très prisé.

Cette aire de jeu très moderne a offert à l’occasion des points de vue magnifiques et un dépaysement total non seulement aux participants, mais aussi au public et aux journalistes venus couvrir ce tournoi.

D’ailleurs ces derniers ont très gâtés puisqu’une une initiation gratuite au golf leur a été offerte pour découvrir ce sport.

Pendant plus d’une heure, des entraîneurs de golf diplômés leur ont présenté le jeu et le jargon du golf, le club et ses installations ainsi que le matériel.

Ils ont découvert ensemble les gestes de base en tapant leur première balle sur un practice et parfois même sur un véritable trou de golf !

Le tournoi officiel a été très disputé. Il a été remporté par le golfeur Hatem Guiga qui a impressionné par son talent et sa précision.

Ravi par la réussite de ce tournoi Lamjed Boukhris Directeur Général de la compagnie AMI Assurances a déclaré : « On a réussi à organiser ce tournoi en étroite collaboration avec la Fédération Tunisienne de Golf. J’espère qu’il sera organisé chaque année».

Il a ajouté: «AMI Assurances a fait du sport l’un des principaux piliers de son positionnement citoyen. Nous sommes en effet les parrains de certains clubs sportifs surtout des régions de l’intérieur. Nous espérons avec ces multiples partenariats enrichir la scène sportive nationale et offrir au public tunisien des compétitions à la hauteur de leurs attentes».