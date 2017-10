Politique : Le PS tunisien plaide pour la création de mégaprojets à forte employabilité

Le Parti socialiste tunisien (PS), à l’issue la réunion de son bureau exécutif, tenue samedi 22 avril 2017, a affirmé que “la coalition au pouvoir a fait des élections locales un objet de pression et de spéculation et s’apprête à s’y engager en contournant la loi et le texte de la Constitution pour mettre définitivement la main sur l’Etat et la société”.

Dans une déclaration rendue publique lundi, le Parti socialiste a dit adhérer à tous ceux qui réclament la création des conditions juridiques, administratives et matérielles nécessaires pour l’organisation des élections municipales.

A ce propos, il plaide en faveur de la formation d’une large alliance électorale pour faire du pouvoir local une République socio-solidaire.

Attaché au Front du salut, le Parti socialiste est pleinement engagé à sous-tendre les efforts de cette formation politique, afin de lui permettre de jouer son rôle dans la vie politique et d’élargir les partenaires de la coalition pour construire un bloc républicain prêt à accéder au pouvoir, lit-on dans la déclaration.

Par ailleurs, le PS a affirmé que les revendications portées par les différents mouvements de protestation sont légitimes, dans la mesure où elles réclament le droit des régions déshéritées et marginalisées à la justice sociale.

“La sortie de la crise suffocante que traverse le pays demeure tributaire de l’amélioration des conditions de vie des Tunisiens, de la lutte contre le chômage et de la protection des ouvriers et des salariés contre le danger que représente la réforme des caisses sociales”, a-t-il estimé.

Le règlement de cette crise dépend également de l’éradication de la corruption qui gangrène les milieux politique et économique, de la lutte contre la contrebande et de l’évasion fiscale et de l’intégration du marché parallèle dans le circuit officiel”, a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d’idées, le Parti socialiste a jugé indispensable de rompre avec les anciens modèles de développement et d’opter pour une économie socio-solidaire, à travers la création de mégaprojets à forte employabilité et à haute valeur ajoutée.