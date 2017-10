Consommation : Les Grandes surfaces baisseront les prix de produits alimentaires, à partir de 20 mai 2017

Les Grandes surfaces se sont engagées à appliquer des rabais sur les prix de 30 produits à l’occasion du mois de Ramadan 2017, et ce à partir du 20 mai jusqu’au 5 juin 2017.

Le président de la Chambre nationale des grandes surfaces, Hédi Bacour, a indiqué, lundi 24 avril, qu’une réunion tenue récemment entre les représentants des grandes surfaces et le ministère de l’Industrie et du Commerce a abouti à un accord entre les deux parties stipulant la réduction des prix de plusieurs produits dans ces espaces variant entre 5 et 20%.

“Cet accord vise à contribuer à la préservation du pouvoir d’achat du citoyen Tunisien à l’occasion du mois saint de Ramadan”, a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit essentiellement des produits alimentaires (fromages, yaourt, eau minérale, huiles végétales, thon, tomates en conserve, la confiserie “chamia”, boissons gazeuses).

Les réductions concerneront aussi l’eau de javel et d’autres produits détergents et de nettoyage, a-t-il aussi fait savoir. Les grandes surfaces et espaces commerciaux concernés sont: Géant, Carrefour, Magasin général, Monoprix, Aziza et Mazraa market qui ont environ 300 points de vente dans toute la Tunisie.